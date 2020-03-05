В Италии из-за вспышки коронавируса перенесли Венецианскую архитектурную биеннале

Открытие Венецианской архитектурной биеннале, которое должно было состояться 23 мая, решили перенести на три месяца из-за вспышки коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов.



«Архитектурная биеннале — 2020 состоится в Венеции на площадках Арсенала и Джардини и откроется 29 августа (презентация 27-28 августа) вместо 23 мая, как предусматривалось. Она продлится до 29 ноября», — говорится в сообщении на сайте биеннале.

Как в нем поясняется, такое решение было принято в связи с последними мерами предосторожности, предпринятыми разными странами, которые предусматривают ограничения в передвижениях. «Эти меры распространяются на период подготовки выставки, в которой задействованы архитекторы и организации более чем из 60 стран. Такие условия ставят под угрозу возможность открытия экспозиции 23 мая, учитывая всю сложность подготовки», — указывает дирекция выставки. Отмечается также, что, таким образом, архитектурная биеннале практически предварит Венецианский фестиваль, который в этом году открывается на несколько дней позже обычного — 2 сентября.