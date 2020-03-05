Прокуратура: в наркодиспансере не работал прибор для проверки на опьянение

Сотрудники прокуратуры обнаружили в областном наркодиспансере неисправный прибор для проверки на алкогольное опьянение. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в надзорном ведомстве.



Медучреждение оказывает услуги по проведению медосвидетельствований на состояние алкогольного, наркотического и другого токсического опьянения.

«В ходе проверки установлено, что прибор для определения наличия алкогольного опьянения в организме человека находится в неисправном состоянии», — отметили в ведомстве. По этой причине у сотрудников наркодиспансера не было возможности проводить химико-токсикологические исследования крови и мочи, чтобы определить наличие в них алкоголя и суррогатов.

Прокуратура внесла представление областному Минздраву и потребовала обеспечить медучреждение специализированной техникой. «В целях устранения выявленных нарушений организована закупка необходимого оборудования, которое поставлено и введено в эксплуатацию», — сообщили в надзорном ведомстве.