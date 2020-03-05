Федоров: есть вопрос, сколько БФУ имел упущенного дохода со своей инфраструктуры

Руководство БФУ им. И. Канта сейчас занимается решением проблем недополучения доходов от своей инфраструктуры в предыдущие годы. Отчасти этим объясняется повышение цен на аренду данных объектов в последние месяцы и последовавшая негативная реакция на это. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщил временно исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.



«Почему нужна была такая реакция? Университет сейчас, во-первых, занимается консолидацией системы в целом, и один из главнейших вопросов — это наша экономика. Мы сейчас не имеем внутреннего фонда развития. Мы озадачены к концу этого года, к середине следующего его создать», — отметил Федоров.

По его словам, университет изыскивает возможности для сокращения расходов на содержание инфраструктуры и увеличения доходов от сдачи ее в аренду. Например, раньше дорожка в бассейне передавалась в аренду по цене 600 рублей в час. Недавно цена была поднята до 1,6 тыс. руб. «Мы не знаем, сколько там народу занимается, кто ходит на эту дорожку и сколько на самом деле тренер берет с той стороны. Потому что мы не занимаемся физической культурой в бассейне с детьми, которые туда ходят. Посчитав экономику процесса, сколько мы тратим на обеспечение инфраструктуры, мы поставили реальную цену — 1600 рублей. Сколько, думаете, народу отказалось? Ни одного. Люди признали, что это реальная цена. Сейчас мы имеем вопрос о том, сколько БФУ имело упущенного дохода со своей инфраструктурой», — сказал врио ректора.

Он отметил, что не намерен заниматься привлечением к ответственности тех, кто допустил появление упущенных доходов у университета в предыдущие годы. «Моя задача доходы повышать. Чем я, собственно, и занимаюсь», — добавил Федоров.