Присяжные вновь оправдали калининградского бармена по делу об убийстве бизнесмена

Присяжные вновь оправдали калининградского бармена по делу об убийстве бизнесмена
Олег Зурман / Новый Калининград
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Суд присяжных вновь оправдал бармена Андрея Рывкина, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству бизнесмена, и Илью Дычко, проходившего по делу в качестве исполнителя. Об этом сразу после заседания суда, в среду, 4 марта, сообщил «Новому Калининграду» адвокат Аркадий Пасечнюк. 

В июне 2019 года бармена Рывкина и его знакомого Дычко присяжные признали невиновными по делу об убийстве калининградского бизнесмена Андрея Жигаря, которого застрелили в сентябре 2007 года. 

Рывкина обвиняли в подстрекательстве к убийству, а Дычко в том, что он убил предпринимателя. По мнению адвокатов, обвинение строилось исключительно на показаниях знакомого Дычко, Виктора Грунте, заключившего досудебное соглашение со следствием и получившего 6 лет колонии строгого режима. 

Дело бармена: в Калининграде спустя 11 лет после убийства бизнесмена начался суд

Дело с участием присяжных слушалось в Калининградском областном суде с середины января 2019 года по 3 июня. После того, как присяжные вынесли оправдательный вердикт, Рывкина и Дычко выпустили из СИЗО на свободу. Однако спустя пять месяцев Верховный суд отменил оправдательный приговор.

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