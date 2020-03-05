Присяжные вновь оправдали калининградского бармена по делу об убийстве бизнесмена

Суд присяжных вновь оправдал бармена Андрея Рывкина, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству бизнесмена, и Илью Дычко, проходившего по делу в качестве исполнителя. Об этом сразу после заседания суда, в среду, 4 марта, сообщил «Новому Калининграду» адвокат Аркадий Пасечнюк.



В июне 2019 года бармена Рывкина и его знакомого Дычко присяжные признали невиновными по делу об убийстве калининградского бизнесмена Андрея Жигаря, которого застрелили в сентябре 2007 года.



Рывкина обвиняли в подстрекательстве к убийству, а Дычко в том, что он убил предпринимателя. По мнению адвокатов, обвинение строилось исключительно на показаниях знакомого Дычко, Виктора Грунте, заключившего досудебное соглашение со следствием и получившего 6 лет колонии строгого режима.

Дело бармена: в Калининграде спустя 11 лет после убийства бизнесмена начался суд

Дело с участием присяжных слушалось в Калининградском областном суде с середины января 2019 года по 3 июня. После того, как присяжные вынесли оправдательный вердикт, Рывкина и Дычко выпустили из СИЗО на свободу. Однако спустя пять месяцев Верховный суд отменил оправдательный приговор.