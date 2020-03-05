Прошедшая зима в Калининграде стала самой теплой за историю метеонаблюдений

Прошедшая зима в регионе оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Калининграде и Кенигсберге (с 1848 года). Об этом сообщается в экспертной группе «ВКонтакте» «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как отмечает в публикации, в январе и феврале все дни были с положительной средней температурой, превышение климатической нормы составляло 3-5, в отдельные дни доходило и до 7-11 градусов. Средняя температура за 3 зимних календарных месяца также составила рекордные +3,8 градуса (декабрь +3,6 , январь +3,9 (рекорд) и февраль также +3,9).

Максимальная температура наблюдалась 17 февраля, и составила +12,9 градусов. Минимальная температура − 6,6 градусов.

Снежного покрова практически не было — подавляющее большинство осадков (213 мм за 3 месяца) выпадало в виде дождя. Временный снежный покров формировался по области лишь несколько дней и не превышал высоты в 2-5 сантиметров.

На аномально теплую погоду отреагировала природа. Практически всю зиму на полях можно было обнаружить зеленые и цветущие растения, в также почки и листья на деревьях и кустарниках. Перелетные птицы начали возвращаться уже в середине января.

Аномально теплая погода в целом на территории Европы объясняется устойчивой циркуляцией в северном полушарии, когда обширный антициклон над южной и юго-восточной Европой и постоянно идущие с запада атлантические циклоны создавали выносы теплых воздушных масс со Средиземноморья и Атлантического океана. Благодаря положению антициклона циклонические вихри постоянно шли по траектории на северо-восток, оставляя большую часть Европы в секторе с устойчивыми южными и юго-западными ветрами.

«В заключении хочется сказать, что паниковать в любом случае не стоит, поскольку подобного рода зимы, хоть и не такие теплые, довольно часто наблюдаются в нашем регионе и чередуются с более холодными, но тенденция на повышение температур все же присутствует», — заключили эксперты.