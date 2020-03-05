Мэр Калининграда рассказал о планах по открытию двух новых трамвайных маршрутов

Власти рассматривают возможность открытия в Калининграде двух новых трамвайных маршрутов. Об этом сообщил мэр Алексей Силанов в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».



По его словам, для перспективного развития этого транспортного направления необходимо закупить новый подвижной состав и отремонтировать существующую сеть. Кроме того, требуется привести в порядок действующий трамвайный маршрут. Сейчас чиновники разрабатывают соответствующую программу.

«Рассматриваем возможность открытия ещё двух маршрутов в городе. Но при этом надо понимать, что объёмы финансирования на эти цели достаточно высоки. По нашим предварительным расчётам, для того, чтобы всё это реализовать, необходимо более девяти миллиардов рублей», — отметил градоначальник.

Ранее власти объявили торги на ремонт 325 метров трамвайных путей в Калининграде. На эти цели планируют потратить 2,7 миллиона рублей.