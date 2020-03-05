Правительство РФ утвердило правила ввоза не зарегистрированных в стране лекарств

Премьер-министр РФ утвердил правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств, передает в четверг, 5 марта, РИА «Новости».

По словам главы федерального кабмина, нужно, чтобы уже с апреля лекарства «начали поступать тем, кому они нужны». «А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства», — цитирует издание чиновника.

При этом он отметил, что еще стоит задача налаживания выпуска таких препаратов в России. «И здесь я прошу вас, Денис Валентинович (глава Минпромторга Денис Мантуров — прим. „Нового Калининграда“), контролировать этот вопрос в постоянном режиме», — добавил Мишустин.