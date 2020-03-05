Учредителям «ВАД» передают еще 35 га под Балтийском для добычи песка

Учредителям «ВАД» передают еще 35 га под Балтийском для добычи песка
Публичная кадастровая карта
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Правительство Калининградской области переводит массивный участок сельхозназначения в Балтийском районе в категорию, позволяющую сделать там песчаный карьер. Проект соответствующего постановления в четверг, 5 марта, опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документу, речь идет об участке площадью 35,6 га возле поселка Нивы, возле которого уже есть несколько песчаных карьеров. Землю предлагается предоставить в аренду ООО «ЦБИ-Калининград» «для разведки и добычи песка». Участок находится на месторождении «Нивы».

Учредителями ООО «ЦБИ-Калининград» являются владельцы АО «ВАД» Виктор Перевалов и Валерий Абрамов. «ВАД» не первый год реализует в регионе крупные проекты по строительству дорог: в частности, Восточная эстакада, Северный обход, подъездная дорога к стадиону «Калининград», магистраль к строящемуся порту в Пионерском.

Как ранее писал «Новый Калиниград», ООО «ЦБИ-Калининград» уже ведет добычу песка в Балтийском районе на участке площадью 60 га. Для этого там вырубили лес. Власти обещают, что он будет восстановлен.

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