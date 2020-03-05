В 2020 году камеры «Безопасного города» 11 тыс. раз зафиксировали разыскиваемые авто

С начала 2020 года камеры «Безопасного города» зафиксировали автомобильные номера разыскиваемых машин более 11 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в соцсетях.



Отмечается, что ежедневно камеры фиксируют все номера проезжающих машин. Специальное программное обеспечение анализирует госзнак, сравнивает с базой и, в случае совпадения с номером разыскиваемого автомобиля, подает звуковой сигнал оператору. В «контрольный список» попадают номера регистрационных знаков автомобилей, находящиеся в розыске у полиции, службы судебных приставов и т.д. «Это позволяет фиксировать местонахождение и выявлять маршруты передвижения владельцев автомобилей, причастных к правонарушениям или преступлениям; транспортных средств, находящихся в розыске, в связи с угоном; а также автомобилистов, имеющих просроченные налоговые задолженности или уклоняющихся от уплаты алиментов», — рассказали в пресс-службе. В 2019 году такие машины фиксировались камерами «Безопасного города» 70 тыс. раз.

Всего в регионе установлено 260 камер с функцией распознавания номеров: на въездах и выездах в/из Калининграда, на основных улицах города, в административных центрах муниципальных образований и на автомобильных погранпереходах через госграницу.