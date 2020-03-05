В Калининграде улице Инженерной вводят одностороннее движение

В Калининграде на улице Инженерной из-за ремонта дороги вводится одностороннее движение. Об этом в четверг, 5 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе администрации города.
Как уточнили в мэрии, движение будет односторонним с 15 марта по 8 июля в сторону улицы Киевской. Автобусные маршруты №№ 23, 36, 71 направят по ул. Киевской до остановки «Культурно-досуговый центр», ул. Судостроительной, ул. Батальной, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении ‑ по обычному маршруту. На время производства ремонта до Южного вокзала запустят троллейбус маршрута № 1.
Напомним, что капитальный ремонт улиц в Калининграде проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Помимо Инженерной, в 2020 году будет отремонтировано еще 4 улицы — Батальная, Лесная, Багратиона, Клиническая.
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