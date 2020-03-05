Эксперты заявили о снижении смертности от алкоголя в России из-за теплой зимы

В РФ в январе 2020 года от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек, что на 37,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.



Причиной такой статистики стала аномально теплая зима, снизившая алкогольную нагрузку на здоровье населения, считают эксперты Национального союза защиты прав потребителей.

«От отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями умерли 153 человека, что на 46,1% меньше, чем годом ранее», — приводит данные издание. Согласно международной классификации болезней, диагноз «отравление алкоголем с неопределенными намерениями» означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Группа риска при таком отравлении — молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Как уточнили в Центре, в Белгородской, Мурманской областях, Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне, на Чукотке в январе не зафиксировано ни одного трагического случая подобного рода.