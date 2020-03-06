Калининградцам обещают теплые и дождливые праздничные выходные

Калининградцам обещают теплые и дождливые праздничные выходные
Виталий Невар / Новый Калининград
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Праздничные выходные в области будут теплыми, но дождливыми. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу, 7 марта, ожидается 9 градусов, облачность и дождь, в воскресенье — 8 градусов, облачно с прояснениями и небольшие осадки, в понедельник — до 9 градусов, облачность и небольшой дождь временами.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в субботу +9 градусов и небольшой дождь, в воскресенье +7 и без осадков, в понедельник — снова +9 и дождь.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» днем субботу обещает около 9 градусов градуса тепла и незначительный дождь утром.В воскресенье этот прогноз обещает +6,2 градуса и ясную погоду в течение всего дня. В понедельник — до 9 градусов тепла, ясный день и небольшой дождь и ветер ночью.


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