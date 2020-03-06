Муниципальному учреждению дали освоить миллионы от ЕС на сквере у моста Королевы Луизы

Муниципальному учреждению дали освоить миллионы от ЕС на сквере у моста Королевы Луизы
Схема сквера из проектной документации
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Администрация Советска планирует создать у моста Королевы Луизы сквер. Контракт стоимостью более 21,9 млн руб. заключается с муниципальным учреждением. Протокол о проведении конкурса опубликован 4 марта на портале госзакупок.

Согласно документу, заявку для участия в торгах подало только МБУ «Центр капитального строительства и ремонта». Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта не снизилась.

Теперь учреждение должно благоустроить сквер с фонтаном «Зодиак», в том числе отремонтировать подпорную стенку, уложить плитку, а также установить фонари, скамейки и урны. Смета также предусматривает озеленение.

Ответим, реализация проекта финансируется по программе приграничного сотрудничества «Россия — Литва 2014-2020». Основная часть средств (19,5 млн руб.) — грант Евросоюза.

Напомним, правительство Калининградской области инициировало проверку в администрации Советска из-за недовольства местных активистов качеством реконструкции набережной возле моста Королевы Луизы.

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