Калининградстат назвал самые подорожавшие подарки для женщин за 10 лет

Калининградстат назвал самые подорожавшие подарки для женщин за 10 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

В преддверии 8 марта калининградское подразделение Росстата представило данные об изменении цен на наиболее типичные подарки для женщин.

Сильнее всего, по данным Калининградстата, подорожали билеты в театр (на 263%), крема (на 221%) и мороженое (на 215%). Наручные часы, шоколад и вино выросли в цене за 10 лет в полтора раза.

Удивительными выглядят данные Калининградстата о том, что обед в ресторане за минувшее десятилетие даже подешевел на 2%. Ноутбук в подарок подорожал всего на 26%, а экскурсионная поездка в Германию на 50%.

Инфляция в РФ с с января 2011 по январь 2020 года составила 76,4%.

Подарок Изменение цены за 10 лет на %
Театр, билет 263
Музеи и выставки, билет 247
Крем для лица, 100 г (100 мл) 221
Мороженое, кг 215
Трикотажный головной убор, шт. 203
Зонт, шт. 169
Перчатки из натуральной кожи, пара 158
Часы наручные, шт. 154
Шоколад, кг 154
Вино, л 152
Игрушки мягкие, шт. 142
Сумка женская, шт. 137
Конфеты шоколадные, кг 126
Лечебный массаж, сеанс 123
Конфеты мягкие, глазиро-ванные, кг 120
Кино, билет 101
Вино игристое, л 97
Цветы, шт. 83
Ужин в ресторане 82
Экскурсионная поездка во Францию 79
Джемпер женский, шт. 76
Торты, кг 71
Поездка на отдых в Испанию 66
Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы 65
Дом отдыха, день 61
Блузка женская, шт. 60
Меховой головной убор, шт. 59
Санаторий, день 55
Экскурсионная поездка в Германию 50
Ноутбук, шт. 26
Обед в ресторане -2

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