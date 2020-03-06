Калининградстат назвал самые подорожавшие подарки для женщин за 10 лет

В преддверии 8 марта калининградское подразделение Росстата представило данные об изменении цен на наиболее типичные подарки для женщин.



Сильнее всего, по данным Калининградстата, подорожали билеты в театр (на 263%), крема (на 221%) и мороженое (на 215%). Наручные часы, шоколад и вино выросли в цене за 10 лет в полтора раза.

Удивительными выглядят данные Калининградстата о том, что обед в ресторане за минувшее десятилетие даже подешевел на 2%. Ноутбук в подарок подорожал всего на 26%, а экскурсионная поездка в Германию на 50%.

Инфляция в РФ с с января 2011 по январь 2020 года составила 76,4%.