Калининградстат назвал самые подорожавшие подарки для женщин за 10 лет

В преддверии 8 марта калининградское подразделение Росстата представило данные об изменении цен на наиболее типичные подарки для женщин.
Сильнее всего, по данным Калининградстата, подорожали билеты в театр (на 263%), крема (на 221%) и мороженое (на 215%). Наручные часы, шоколад и вино выросли в цене за 10 лет в полтора раза.
Удивительными выглядят данные Калининградстата о том, что обед в ресторане за минувшее десятилетие даже подешевел на 2%. Ноутбук в подарок подорожал всего на 26%, а экскурсионная поездка в Германию на 50%.
Инфляция в РФ с с января 2011 по январь 2020 года составила 76,4%.
|Подарок
|Изменение цены за 10 лет на %
|Театр, билет
|263
|Музеи и выставки, билет
|247
|Крем для лица, 100 г (100 мл)
|221
|Мороженое, кг
|215
|Трикотажный головной убор, шт.
|203
|Зонт, шт.
|169
|Перчатки из натуральной кожи, пара
|158
|Часы наручные, шт.
|154
|Шоколад, кг
|154
|Вино, л
|152
|Игрушки мягкие, шт.
|142
|Сумка женская, шт.
|137
|Конфеты шоколадные, кг
|126
|Лечебный массаж, сеанс
|123
|Конфеты мягкие, глазиро-ванные, кг
|120
|Кино, билет
|101
|Вино игристое, л
|97
|Цветы, шт.
|83
|Ужин в ресторане
|82
|Экскурсионная поездка во Францию
|79
|Джемпер женский, шт.
|76
|Торты, кг
|71
|Поездка на отдых в Испанию
|66
|Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
|65
|Дом отдыха, день
|61
|Блузка женская, шт.
|60
|Меховой головной убор, шт.
|59
|Санаторий, день
|55
|Экскурсионная поездка в Германию
|50
|Ноутбук, шт.
|26
|Обед в ресторане
|-2
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