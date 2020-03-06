В Калининграде нет света или воды в домах на 15 улицах

В пятницу в областном центре без света оказались жители 12 улиц, без холодной воды — трех. Об этом сообщает администрация Калининграда на своем сайте.



С 9:00 до 13:00 отключены от электричества дома по адресам: ул. Левитана, 2-10, −15, 35, 39, 43-45, 49, 51, пер. Левитана, 2-8а, пер. Пархоменко, 4-6, 3-9, ул. Станиславского, 58, 59-63, ул. Владивостокская, 2-6, 10, 1-7, Серж-та Мишина, 10-22а, 16а, 18, 18а ,20, 11-15, 15а, Тенистая аллея, 6, 8-14, 20, 22, 26, 3, 11, 31-31а, 37а, 39, Марш. Борзова, 52-58, ул. Красная, 127-131, 141-143.

С 13:30 до 18:00 света не будет на пр-те Мира, 128-130, ул. К. Маркса, 93-95, ул. Энгельса, 34-38, 48-52а, 57-59, 63, 67, 73-77.

Подача холодной воды по причине монтажа приборов учета прекращена с 10:00 до 14:00 в домах ул. Балашовской, 2, ул. Аксакова, 10б и ул. Мира, 2, 9б.