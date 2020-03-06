В «Молле Балтии» анонсировали открытие шестизального кинотеатра

В «Молле Балтии» анонсировали открытие шестизального кинотеатра
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Сеть кинотеатров Silver Cinema откроет в строящемся на выезде из города в направлении аэропорта торговом центре «Молл Балтии» шестизальный мультиплекс. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель инвестора торгового центра «Гамма Инвест Групп».

Общая площадь кинотеатра составит порядка 1750 кв.м.

Вопрос даты запуска кинотеатра пока остается открытым. При идеальном стечении обстоятельств кинотеатр будет открыт одновременно с торговым центром в начале июня, но возможно и более позднее открытие, отметили в «Гамма Инвест Групп».

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