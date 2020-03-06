В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

Чтобы выбрать хорошие цветы к празднику, стоит в первую очередь обращать внимание на бутоны и отдавать предпочтение букетам, которые собираются лично при покупателе. Такие советы дал Роспотребнадзор Калининградской области.

Отдавать предпочтение стоит полураспустившимся цветам с плотно прилегающим к бутону чашелистиком. Цветок должен быть гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (у тюльпанов) или закреплён у основания липкой лентой (у гербер). Бутон розы должен быть твёрдым у основания. Также нужно проверить наличие «рубашки» — это защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Что касается стеблей, то у свежих цветов они упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель повреждён и цветок проживёт недолго. Срез должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Почерневший или пожелтевший срез стебля указывает на то, что цветок срезали давно и долго держали без воды.

Также в ведомстве перечислили основные уловки, которыми пользуются продавцы. Среди них упоминаются такие как:

— обрывание подсохших и потемневших лепестков;

— маскировка изъянов упаковкой;

— компоновка увядающих цветов в букеты со свежесрезанными;

— украшение бутонов бумагой или тканью, декор красителями и блёстками.

Рекомендуют обновить срез на 2-3 см и удалить нижние листья после того, как букет окажется дома. Цветы любят прохладное место, без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В воду можно добавить две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем) или растолчённую таблетку аспирина (для роз).