В Балтийске суд закрыл кафе из-за нарушений

В Балтийске суд приостановил работу кафе на Морском бульваре из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.



Специалисты провели проверку и установили, что объёмно-планировочные и конструкторские решения кухни не позволяют последовательно проводить технологические процессы, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Выяснилось также, что количество и площадь помещений не соответствуют мощности предприятия.

«В холодильной камере в пластиковых и металлических ёмкостях находилась пищевая продукция без сохранённых маркировочных ярлыков. Пищевые продукты хранились с нарушением правил товарного соседства, отсутствует контроль за условиями хранения пищевых продуктов», — рассказали в прокуратуре.

Проверка также показала, что в кафе не проводят ежедневный осмотр персонала на наличие заболеваний и не ведут соответствующего журнала.

Прокурор Балтийска направил иск в суд и потребовал обязать владельца кафе устранить нарушения. Надзорное ведомство также попросило приостановить эксплуатацию кафе, так как в нынешних условиях его работы создаётся угроза безопасности жизни и здоровью людей. В результате работу заведения общепита приостановили до рассмотрения дела по существу.