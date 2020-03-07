ВОЗ: прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно

ВОЗ: прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ВОЗ не верят, что к лету прекратится распространение нового коронавируса. Как передаёт ТАСС, об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться, — приводит его слова телеканал CNBC. — Это ложная надежда — утверждать, что это [новый коронавирус] исчезнет летом, как [сезонный] грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств».

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