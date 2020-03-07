Из-за ремонта трассы на Полесск меняются маршруты автобусов (схемы)

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Из-за ремонта дороги «Калининград — Полесск» временно меняются схемы движения автобусов, идущих через Гурьевск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гурьевского городского округа на странице «ВКонтакте».

С 12 марта по 15 июля 2020 года по направлению движения из Гурьевска автобусы будут направлены по следующим маршрутам:

— маршруты № 152 «г. Калининград — пос. Заливино», № 345 «г. Калининград — г. Полесск» по схеме: г. Гурьевск — пос. Баевка — пос. Соколовка — пос. Узловое — пос. Добрино — пос. Добрино и далее по существующей схеме движения (схема № 2);

— маршрут № 245 Э «г. Калининград — г. Полесск» по схеме: г. Гурьевск — пос. Авангардное — пос. Черемхово — пос. Поддубное — пос. Доброе — пос. Пруды — пос. Заречье — пос. Тростники — пос. Добрино — пос. Придорожное" и далее по маршруту.

В черте Гурьевска движение автобусов будет осуществляться по схеме: ул. Калининградское шоссе — ул. Ленина — ул. Фабричная — ул. Безымянная — ул. Заречная (схема № 1).

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