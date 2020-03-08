Папа Римский из-за коронавируса впервые провел проповедь по видеосвязи

Папа Римский Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции. Это связано с ограничениями, наложенными властями Италии, из-за распространения коронавируса, сообщает в воскресенье, 8 марта, RT.
«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — цитирует сайт понтифика.
Отмечается, что проповедь проводилась не из окна Апостольского дворца в Ватикане, как обычно а из библиотеки. Её показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном количестве верующих.
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