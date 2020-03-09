В Калининграде обещают до 12 градусов тепла на рабочей неделе

В Калининграде обещают до 12 градусов тепла на рабочей неделе
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области обещают теплую и ясную погоду на предстоящей рабочей неделе. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, во вторник и среду днем будет переменная облачность, небольшие дожди и +10 градусов тепла. В четверг потеплеет до +12 градусов, ожидается переменная облачность и осадки. В пятницу будет всего +8, переменная облачность и без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует схожий прогноз. Во вторник ожидается +10 градусов и без осадков, в среду — +9 и небольшой дождь, в четверг — небольшие осадки и +11 градусов. В пятницу похолодает до +7 градусов и будет ясно.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», во вторник будет около 9 градусов, утром и днем возможен небольшой дождь. В среду днем будет ясно и около +7, но днем и вечером ожидается сильный ветер. В четверг синоптики обещают до 11 градусов, возможен незначительный дождь утром и днем. В пятницу будет пасмурно, плюс 7 градусов. Утром возможен небольшой дождь.

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