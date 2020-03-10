Прокуратура: под Краснознаменском в интернате обманули инвалидов на 140 тыс. руб.

Прокуратура: под Краснознаменском в интернате обманули инвалидов на 140 тыс. руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменском районе возбудили дело против сотрудника психоневрологического интерната по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, подозреваемый покупал для недееспособных граждан за их же счет товар, который не соответствовал фактически поданным заявкам, то есть по заниженным ценам. Таким образом, инвалидам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 140 тыс. руб.

В начале марта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Производится предварительное расследование.

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