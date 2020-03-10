Калининградский ритейл рассказал, на что вырастут цены после обвала рубля

Рост цен в ближайшее время возможен на фрукты и овощи, которые поступают в калининградскую розницу по валютным контрактам. Большинство остальных товарных групп приобретаются розницей по рублевым контрактам, в которых зафиксированы цены на ближайшее время. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замглавы торговой сети «Спар» в Калининградской области Алексей Елаев.



Цены на овощи и фрукты в ближайшее время вырастут ориентировочно на 5-6%, но к лету рост цен должен компенсироваться снижением цен за счет поступления на рынок нового урожая, прогнозирует Алексей Елаев.

«Переоценку мы проводить не будем, то есть повышать цены на ранее поставленные товары», — отметил замглавы калининградской торговой сети.