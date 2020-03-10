Biedronka снижает цены на сто популярных товаров

Сеть польских супермаркетов Biedronka снижает цены на сто товаров. Среди них сыр, яйца, фрукты, хлеб, мясное ассорти и прочее. Такую информацию сообщает портал Interia biznes.

«В Бедронке мы, когда это возможно, снижаем цены, тем самым способствуя борьбе с растущей инфляцией. Наш следующий шаг для этого — изменить обычные цены на 100 популярных продуктов, доступных в магазинах Biedronka по всей Польше. Важно отметить, что это сокращение не связано с изменениями в НДС», — сказал Марчин Доманьски, коммерческий директор сети Biedronka.

Дешевле в магазинах станут овощи и фрукты. По скидкам будут также продавать косметику, химикаты и товары для детей.

Примеры новых цен: яблочный сок Vital Fresh 3,99 зл/1 л; масло Mleczna Dolina 6,99 зл/300 г; негазированная вода Polaris 1,29 зл/1 л; подгузники Dada 16,99 зл.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде