Сократилось число калининградцев, уехавших за границу на мартовские праздники

Сократилось число калининградцев, уехавших за границу на мартовские праздники
Виталий Невар / Новый Калининград
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За праздничные дни с 7 по 9 марта в 2020 году из Калининградской области выехало на пять тысяч граждан меньше, чем в 2019-м. Такую информацию «Новому Калининграду» сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

На минувших выходных на выезд из области проследовали 8 278 легковых автомобилей и 150 автобусов. Всего границу пересекли 19 836 граждан. На территорию Калининградской области в эти же дни въехали почти 17 тысяч человек.

Больше всего путешественников и автомобилей в обе стороны проследовало через таможенный пост Мамоново-II (российско-польский участок границы).

Для сравнения в 2019 году с 8 по 10 марта через таможенные посты на выезд из области проследовало на полторы тысячи легковых автомобилей больше. Также в выходные прошлого года в область въехали на 3 тысячи человек больше, чем в этом году.


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