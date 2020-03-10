Из-за коронавируса рекомендуется ограничить выезд групп детей за границу

Правительство Калининградской области совместно с Роспотребнадзором рекомендуют ограничить выезд организованных групп детей за границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Ведомства «просят принять меры по ограничению выезда организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности». Это необходимо во избежание завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ.
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