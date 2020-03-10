3 горшка, 50 кроватей: в Калининграде создают муниципальный резерв на случай ЧС

3 горшка, 50 кроватей: в Калининграде создают муниципальный резерв на случай ЧС
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В областном центре создается новый «резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций». Отдельно его сформирует муниципалитет, отдельно — городские и областные коммунальные предприятия, говорится в проекте постановления главы города, опубликованном на сайте мэрии во вторник, 10 марта.

Отмечается, что новый перечень необходимых «материальных ресурсов» создан в том числе в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Свои резервы формируют городское управление по делам ГО и ЧС, муниципальные придприятия «Калининградтеплосеть», «Чистота», «Городские леса», «Калининград-ГорТранс», «Гидротехник», областной «Водоканал», а также «Калининградгазификация», «Городские электрические сети» (филиал «Янтарьэнерго») и «Горсвет-Регион». Каждому из них необходимо иметь в наличии список предметов, нужных для обеспечения одеждой, обувью, предметами первой необходимости 20 мужчин, 20 женщин и 10 детей. Например, в перечень входят куртки, брюки, носки, кровати, полотенца, спальные мешки, детские горшки (3 шт.), коляска, электрогенератор и т.д.

Отмечается, что для реализации постановления из городского бюджета потребуется выделить 135 тыс. руб. Предприятия будут формировать резерв за свой счет.

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