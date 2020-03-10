Назван день повышения цен на авиабилеты за границу примерно на 10%

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут примерно на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip



«После проведения перерасчета по курсу 82 руб. за один евро и 72 руб. 50 коп. за один доллар по курсу Центробанка стоимость авиабилетов может вырасти до 10%», — отметили в OneTwoTrip.

О росте цен на авиабилеты на 10% в ночь на 12 марта РБК сообщили и в пресс-службе онлайн-тревел-агентства Biletix.ru.

Речь идет о перерасчете внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который проводится каждую неделю в ночь со среды на четверг. Курс IATA привязан к курсу рубля относительно доллара и евро, который устанавливает Центральный банк.