Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса отменили все авиарейсы в Италию

Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса отменили все авиарейсы в Италию
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Европейский низкобюджетный авиаперевозчик Ryanair официально отменил все полеты в/из Италии (в том числе полеты из аэропортов Польши и Литвы), а также внутренние рейсы по стране на период с 13 марта по 8 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Информация об этом размещена на сайте лоукостера.

Ранее рейсы из Гданьска в Милан и из Варшавы в Милан, Бари, Катанию, Рим на период с 11 марта по 2 апреля исчезли из системы бронирования лоукостера Wizz Air.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, предлагаются различные варианты компенсаций, включая полный возврат денежных средств.

О приостановке полетов в Италию и обратно до конца марта также объявила российская низкобюджетная авиакомпания «Победа».

Италия стала крупнейшим очагом распространения коронавируса за пределами Китая. На сегодняшний день в стране зафиксированы 10 149 случаев заражения коронавирусом, 631 человек умер.

Власти Италии ввели режим строгой изоляции, согласно которому люди должны передвигаться только по следующим причинам: на работу, для нужд здравоохранения или в чрезвычайных ситуациях. Также отменены все массовые мероприятия, работа школ, университетов, музеев и других учреждений приостановлена.

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