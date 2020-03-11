В Калининграде резко выросли онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования

С начала 2020 года зафиксирован резкий рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования из Калининграда. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе КЖД.

По данным компании, в феврале 2020 года пассажиры поездов дальнего следования приобрели 11,1 тыс. электронных билетов, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 рост составил 20%.

Таким образом, доля онлайн-продаж от общего количества реализованных билетов в феврале составила 58%, с начала текущего года — почти 54%.

Приобретать электронные билеты возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

