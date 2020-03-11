В Калининграде резко выросли онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования

В Калининграде резко выросли онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: КЖД

С начала 2020 года зафиксирован резкий рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования из Калининграда. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе КЖД.

По данным компании, в феврале 2020 года пассажиры поездов дальнего следования приобрели 11,1 тыс. электронных билетов, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 рост составил 20%.

Таким образом, доля онлайн-продаж от общего количества реализованных билетов в феврале составила 58%, с начала текущего года — почти 54%.

Приобретать электронные билеты возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter