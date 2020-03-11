На «умные дороги» в калининградской агломерации выделяется 100 млн рублей

На «умные дороги» в калининградской агломерации выделяется 100 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининградской области планируют в этом году потратить 100 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной сети (ИТС). Соответствующий пункт содержится поправках в бюджет региона, внесенный в облдуму.

Министр инфраструктуры региона Елена Дятлова сообщила корреспонденту «Нового Калининграда», что ИТС должна объединить все системы мониторинга и управления дорожным хозяйством, а также организации дорожного движения.

Средства выделяются из регионального и федерального бюджетов в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется покупка видеокамер с высоким разрешением, а также программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта.

Внедрять ИТС планируется в областном центре и так называемой калининградской агломерации, в которую входят Гвардейский, Гурьевский, Светловский, Зеленоградский, Пионерский, Полесский, Багратионовский, Калининградский, Ладушкинский, Правдинский, Янтарный городские округа, Балтийский и Светлогорский районы. Общая протяженность дорог агломерации — 1033 км, из них региональных — 647 км, местных — 304,8 км и федеральных — 82 км.

«В интеллектуальную транспортную систему региона будут включены светофоры, весогабаритные рамки, метеостанции, транспортные диспетчерские, камеры фотовидеофиксации, дорожная техника, транспорт и т.д. На внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением [выделяется] 100 млн рублей», — пояснила Дятлова.

Отметим, что составной частью и основой интеллектуальной транспортной сети (ИТС) являются автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД), речь в том числе идет и о так называемых «умных светофорах». В то же время только внедрение АСУДД и только в Калининграде городские власти ранее оценивали в 671,6 млн рублей. В региональном правительстве отметили, что 100 млн — бюджет только этого года.

Отметим, что составной частью и основой интеллектуальной транспортной сети (ИТС) являются автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД), речь в том числе идет и о так называемых «умных светофорах». В то же время только внедрение АСУДД и только в Калининграде городские власти ранее оценивали в 671,6 млн рублей. В региональном правительстве отметили, что 100 млн — бюджет только этого года.


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