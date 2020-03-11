С 12 марта в Калининграде начнут противоклещевую обработку зелёных зон

С 12 марта в Калининграде начнут противоклещевую обработку зелёных зон
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

С четверга, 12 марта, в областном центре начнётся противоклещевая обработка зелёных зон. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.

Тендер на 2,7 миллиона рублей выиграла компания «КлинЭксперт». Подрядчик должен дважды за год провести акарицидную обработку на территории 469 гектаров. Кроме того, на 225 гектарах организуют мероприятия по уничтожению крыс.

«Без учёта возможного вмешательства погоды планируем закончить первый этап к 19 марта», — отметили в мэрии.

В администрации добавили, что подрядчик должен использовать только сертифицированные химические средства, разрешённые к применению в городских условиях. В микрорайонах с плотной жилой застройкой и других местах с высоким пешеходным трафиком травлю паразитов будут проводить ночью.

«Городской бюджет платит за уничтожение крыс и клещей только в том случае, если подрядчик предоставляет нам справку из Роспотребнадзора, о том, что эта работа выполнена эффективно», — уточнили в мэрии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter