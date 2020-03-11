С 12 марта в Калининграде начнут противоклещевую обработку зелёных зон

С четверга, 12 марта, в областном центре начнётся противоклещевая обработка зелёных зон. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.



Тендер на 2,7 миллиона рублей выиграла компания «КлинЭксперт». Подрядчик должен дважды за год провести акарицидную обработку на территории 469 гектаров. Кроме того, на 225 гектарах организуют мероприятия по уничтожению крыс.

«Без учёта возможного вмешательства погоды планируем закончить первый этап к 19 марта», — отметили в мэрии.

В администрации добавили, что подрядчик должен использовать только сертифицированные химические средства, разрешённые к применению в городских условиях. В микрорайонах с плотной жилой застройкой и других местах с высоким пешеходным трафиком травлю паразитов будут проводить ночью.

«Городской бюджет платит за уничтожение крыс и клещей только в том случае, если подрядчик предоставляет нам справку из Роспотребнадзора, о том, что эта работа выполнена эффективно», — уточнили в мэрии.