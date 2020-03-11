В ГИБДД рассказали, где в регионе с 10 по 16 марта разместили радары (список)

Стали известны места размещения передвижных комплексов фиксации ПДД на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Калининградской области.
С 10 по 16 марта 2020 года радары разместят на следующих участках трасс:
1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый»
5. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
6. На 32 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
7. На 22 километре автодороги «Калининград — Долгоруково».
8. В пос. Переславское, автодорога «Романово-Калининград».
9. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово»
10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво». ⠀
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