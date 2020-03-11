В Калининградской области ожидают ураганный ветер

В Калининградской области 12 марта прогнозируется серьезное усиление ветра. Соответствующие уведомления в среду рассылают муниципальные власти.

В четверг с 15:00 до 18:00 в регионе ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье — ураган 32-35 м/с.

Как отметили в управлении МЧС, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других конструкций.

Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».