Работодателям разослали рекомендации о контроле температуры тела сотрудников

Роспотребнадзор Калининградской области рекомендует работодателям измерять температуру тела сотрудников, а также отстранять от работы тех, у кого она не в норме. Документ о мерах по предупреждению распространения коронавируса находится в распоряжении редакции «Нового Калининграда».
Рекомендации разослали руководителям предприятий, организаций и учреждений. Кроме мониторинга температуры тела, начальники должны обеспечить обязательное отстранение от работы сотрудника с повышенной температурой и проконтролировать вызов им врача.
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