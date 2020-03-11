В калининградских школах из-за коронавируса ввели «входные фильтры»

В Калининграде в образовательных учреждениях введены «входные фильтры» перед занятиями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в среду, 11 марта.
Также по настоянию Роспотребнадзора ограничен выезд детей за рубеж для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, в том числе с целью туристической направленности.
«Комитет по образованию администрации Калининграда ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом», — сообщает пресс-служба.
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