Облвласти: получить препараты для химиотерапии онкобольные могут пока только в Калининграде

В настоящее время онкобольные региона могут получить основной объем лекарств (речь о препаратах для химиотерапии) только в Областной клинической больнице. На будущей неделе ожидается, что такая возможность появится в Центральной городской клинической больнице. Об этом сообщил на заседании комитета облдумы по социальной политике региональный министр здравоохранения Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«По онкобольным основной объем льготного лекарственного обеспечения перемещен в систему обязательного медицинского страхования», — рассказал Кравченко, заявив, что медикаментами онкобольные обеспечиваются «в рамках дневного стационара». «Все онкобольные должны пойти в дневной стационар?», — удивилась председатель облдумы Марина Оргеева. Министр пояснил, что в стационар их не кладут, «получают так же на руки, как и раньше». По его словам, в этом году аналогичные «точки» будут открыты в Гусеве и Черняховске. «А зачем мы это делаем?Люди просто...Это дорого», — сказала Оргеева, отметив, что онкобольные из других районов вынуждены оплачивать проезд. «Давайте тогда думать, можем, компенсировать проезд, надо все равно какие-то варианты искать», — заявила она. Однако Кравченко обратил внимание на то, что речь не обо всех препаратах, а о тех, которые связаны с химиотерапией (при этом ранее он указал, что это основной объем лекарств). «Мне бы сейчас не хотелось это обсуждать, потому что те мероприятия, которые мы делаем, чтобы сделать химиотерапию более комфортной для больных, они будут», — выразился глава минздрава.