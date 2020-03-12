Порембский: классные руководители в школах будут дополнительно получать 5 тыс. рублей

С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах станут получать дополнительную федеральную выплату. Тема обсуждалась накануне на заседании комитета облдумы по бюджету.
«Все учителя, которые несут функцию классного руководства, будут дополнительно из федерального бюджета получать выплату», — рассказал областной министр финансов Виктор Порембский. Всего на эти цели региону выделяется 124 млн рублей, таким учителям будут доплачивать 5 тыс. рублей «с сохранением тех выплат, которые мы финансируем в рамках [областного бюджета]», отметил он.
О запланированных выплатах ранее сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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