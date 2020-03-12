После жалобы слепых на светофоры прокуратура Калининграда подала в иск к мэрии

В Калининграде прокуратура через суд требует от горадминистрации оборудовать светофоры устройствами звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года в ходе проверки установлено, что на территории Московского района расположено 28 действующих «светофорных объектов». При этом устройства звукового сопровождения установлены лишь на 5 светофорах.

Согласно информации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых», в этом районе проживает 134 инвалида по зрению.

Прокурор обратился в суд с иском к властям города с требованием оборудовать еще 4 светофора устройствами звукового сопровождения.