Власти: просека под велодорожку на Куршской косе вырублена «совершенно случайно»

В правительстве Калининградской области считают, что просека под планирующуюся велодорожку на Куршской косе была была вырублена «совершенно случайно». Об этом 11 марта во время заседания профильного комитета областной Думы заявила министр министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

«Когда делали мероприятия по обеспечению энергетической безопасности региона, проложили кабель для того, чтобы запитать последние поселки Куршской косы от энергосистемы Калининградской области, — заявила Дятлова. — Для этого совершенно случайно была вырублена трасса для укладки данного кабеля. То есть мы выполнили мероприятия по энергобезопасности, и было обращение в Москву о том, что раз уж вырубили, давайте мы на этом вырубленном построим велодорожку. Этим будет заниматься Куршская коса».

О том, что проект строительства велодорожки на Куршской косе получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, стало известно еще в начале 2019 года. В октябре того же года президент Владимир Путин пообещал выделить деньги.