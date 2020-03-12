Жителям Балтийска, Светлого и поселков вернули свет

Потребителям Светловского и Балтийского городских округов вернули электроснабжение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».
«Вследствие большой ветровой нагрузки произошел разрыв шлейфа линии 110 кВ, соединяющей Приморскую ТЭС и подстанцию в Светлом. Вследствие этого нарушения оказалась обесточена часть потребителей 59 населенных пунктов. Сейчас все потребители запитаны. Специалисты „Янтарьэнерго“ с 12 часов сегодняшнего дня находятся в режиме повышенной готовности для устранения таких технических нарушений», — сообщили в пресс-службе.
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