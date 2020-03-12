В Калининграде продавец присвоил 250 тысяч рублей с подарочных сертификатов

В областном центре 32-летнего продавца магазина подозревают в мошенничестве. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По сведениям полиции, мужчина обнулял подарочные сертификаты, у которых заканчивался срок действия, и забирал деньги себе. Таким способом он присвоил 250 тысяч рублей.

«Противоправную деятельность злоумышленник осуществлял на протяжении полугода, прежде чем директором торговой точки была обнаружена недостача», — отметили в полиции.

В отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.