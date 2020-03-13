Губернатор: иностранцы приезжают в Калининград переждать коронавирус

Иностранные граждане приезжают в Калининградскую область, чтобы переждать вспышки заболевания в своих странах, заявил журналистам после оперативного совещания в пятницу губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Те меры, которые принимаются в Российской Федерации привели к тому, что граждане этих иностранных государств приезжают сюда переждать эпидемию в своих государствах. У нас были примеры, когда 4 гражданина Южной Кореи заселились в отель, мы их вычислили, нашли и тоже: либо в обсерватор, либо домой. И они уехали. Причем они готовые были — со всеми средствами защиты, с водой. Подготовлены. То же самое граждане Германии, других государств», — сказал Алиханов.

Но в то же время губернатор также отметил, что въезжающим из стран «красного» списка предлагается или остаться под наблюдением на две недели или вернуться обратно. «Собственно у нас есть уже не один факт того, что люди просто разворачиваются и едут обратно к себе домой», — сказал Алиханов.