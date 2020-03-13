Власти: информации о третьем заболевшем коронавирусом в Калининграде нет

Власти: информации о третьем заболевшем коронавирусом в Калининграде нет
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Из-за карантина по коронавирусу заполнены все боксы инфекционных больниц области
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В Правительстве Калининградской области нет информации о третьем подтверждённом случае заболевания коронавирусом в регионе. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе. Как сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, нет данных о третьем заражении и в областном Роспотребнадзоре.

Ранее о третьем заболевшем сообщило региональное издание «РБК. Калининград».

В данный момент известно о двух подтверждённых случаях коронавируса в Калининграде — у женщины, вернувшейся из Италии, и у ее родственницы.

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