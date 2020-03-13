В Зеленоградске суд запретил владельцу сдавать помещение для развлекательных мероприятий

Суд встал на сторону жителей Зеленоградска, которые пожаловались на шум в соседнем помещении. Оно сдавалось в аренду для проведения различных мероприятий, в том числе с громким воспроизведением музыки, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного суда.



Как указала истица, под ее квартирой находится нежилое помещение, а в нем «постоянно проводятся праздничные мероприятия, спортивные и танцевальные занятия, осуществляется воспроизведение музыкальных композиций через акустические колонки», в том числе в ночное время. По словам женщины, это негативно сказывается на жизни ее семьи, поскольку нет возможности нормально спать и отдыхать.

Как пояснил представитель ответчика, данное помещение является нежилым и ответчица может использовать его для любых целей. В настоящий момент она сдает его в аренду, в том числе и посуточную, для проведения различных мероприятий, а также банкетов и корпоративов. Однако после продолжительных и постоянных скандалов со стороны истицы клиенты отказываются от аренды, в настоящее время помещение простаивает. Ответчица самостоятельно никаких мероприятий не проводит.

Суд с этими доводами не согласился, поскольку «имеет место нарушение права истицы на отдых и благоприятную окружающую среду» и истица вправе требовать запрета такой деятельности ответчицы. В итоге Зеленоградский районный суд запретил собственнику сдавать помещение в аренду для проведения развлекательных мероприятий, связанных с музыкальным сопровождением.Этот вердикт был обжалован, однако коллегия по гражданским делам указала, что он обоснован.

Решение вступило в законную силу.