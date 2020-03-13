МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области

МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает региональное управление ведомства, с 00:00 14 марта ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 25 м/с.



Жителям региона рекомендуют в это время при нахождении на улице держаться в отдалении, не ходить по мостам, путепроводам и не стоять вблизи рекламных конструкций. Также не следует укрываться под отдельно стоящими деревьями и подходить к опорам линий электропередачи и трансформаторным подстанциям. Не рекомендуется выходить на водоёмы на лодках и других маломерных судах.