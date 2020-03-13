МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает региональное управление ведомства, с 00:00 14 марта ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 25 м/с.

Жителям региона рекомендуют в это время при нахождении на улице держаться в отдалении, не ходить по мостам, путепроводам и не стоять вблизи рекламных конструкций. Также не следует укрываться под отдельно стоящими деревьями и подходить к опорам линий электропередачи и трансформаторным подстанциям. Не рекомендуется выходить на водоёмы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения — 101 (с мобильного — также 112, со стационарного — 01.Телефон доверия областного управления МЧС: 8(4012)79-99-99.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter