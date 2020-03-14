Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено

Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Региональное управление МЧС сообщило об отмене штормового предупреждения на территории области. Тем не менее в регионе сохранится северо-западный ветер 9-14 м/с, утром местами до 17 м/с. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В МЧС напоминают, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

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