Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено

Региональное управление МЧС сообщило об отмене штормового предупреждения на территории области. Тем не менее в регионе сохранится северо-западный ветер 9-14 м/с, утром местами до 17 м/с. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В МЧС напоминают, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.