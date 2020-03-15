Эстония также закрывает границы из-за коронавируса

Эстония с 17 марта восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье со ссылкой на премьер-министра республики Юри Ратаса.



«В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов, — сказал Ратас. — А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии. Для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин».

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов, медикаментов, топлива). Иностранцы смогут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов коронавируса нового типа.

К вечеру субботы общее число зараженных в Эстонии достигло 115 человек. За 13 марта в стране выявили 68 новых заболевших. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране был зафиксирован 27 февраля.

В пятницу, 13 марта, правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом.