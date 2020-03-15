Эстония также закрывает границы из-за коронавируса

Эстония также закрывает границы из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Эстония с 17 марта восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье со ссылкой на премьер-министра республики Юри Ратаса.

«В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов, — сказал Ратас. — А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии. Для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин».

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов, медикаментов, топлива). Иностранцы смогут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов коронавируса нового типа.

К вечеру субботы общее число зараженных в Эстонии достигло 115 человек. За 13 марта в стране выявили 68 новых заболевших. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране был зафиксирован 27 февраля.

В пятницу, 13 марта, правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter