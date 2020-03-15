С воскресенья отменены рейсы польской авиакомпании LOT из «Храброво»

С воскресенья отменены рейсы польской авиакомпании LOT из «Храброво»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Рейсы из Калининграда в Варшаву, которые выполняла польская авиакомпания LOT, отменены, свидетельствует онлайн-табло аэропорта «Храброво».

Как сообщает ТАСС, в компании «Аваипартнер», представляющей LOT в Калининграде, уточнили, что полеты из Калининграда в Варшаву отменены с воскресенья из-за распространения коронавирусной инфекции. «Все рейсы [Калининград — Варшава] отменены. По возврату билетов нужно обращаться по месту приобретения. Рейсы отменены в связи с коронавирусом», — сказал представитель «Авиапартнера».

Отмечается, что к настоящему времени LOT была единственной авиакомпанией, предлагавшей регулярные авиаперевозки из Калининграда в Европу. Рейсы выполнялись шесть раз в неделю.

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