С воскресенья отменены рейсы польской авиакомпании LOT из «Храброво»

Рейсы из Калининграда в Варшаву, которые выполняла польская авиакомпания LOT, отменены, свидетельствует онлайн-табло аэропорта «Храброво».



Как сообщает ТАСС, в компании «Аваипартнер», представляющей LOT в Калининграде, уточнили, что полеты из Калининграда в Варшаву отменены с воскресенья из-за распространения коронавирусной инфекции. «Все рейсы [Калининград — Варшава] отменены. По возврату билетов нужно обращаться по месту приобретения. Рейсы отменены в связи с коронавирусом», — сказал представитель «Авиапартнера».

Отмечается, что к настоящему времени LOT была единственной авиакомпанией, предлагавшей регулярные авиаперевозки из Калининграда в Европу. Рейсы выполнялись шесть раз в неделю.